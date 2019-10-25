國民黨前主席洪秀柱參選台南市立委第六選區，挑戰民進黨現任立委王定宇，大大提振藍營基層士氣。各縣市藍營基層民意代表今天相約台大校友會館成立「衝破南關•柱守台灣，挺柱聖戰助講團」要前往台南掃街拜票、站肥皂箱等各種方式，替洪秀柱拉票輔選。

洪秀柱說，這次選舉到台南，有人問她累不累？「我一點都不累，你要是看到民進黨政府繼續胡作非為下去，才會心更累。」她又說，如果這次選戰打輸了，政權丟了，國會不能過半，老百姓生活才會更辛苦。她去打這場仗不累、不辛苦，怕的是人民累、辛苦。

洪秀柱表示，她在當黨主席的時候說過，「我們要成為自己前進的光芒，不要在黑暗中等待別人的燭光；我們要向困難挑戰，不是人云亦云便放棄自己的道路。」她強調，再綠的地方都有國民黨的支持者，這次下去台南選，藍色的支持者好像突然醒過來了，她不知道這一戰會打成怎樣，但藍色支持者確實看到了希望。

洪秀柱強調，助講團成員都是國民黨的生力軍，助講團的成立不只為了她一個人，也要幫韓國瑜助講，「人家黑韓，你們就要撥亂反正。」

洪秀柱競選團隊說明，國民黨前主席洪秀柱挑戰台南全國最艱困的立委選區，大大提振了藍營士氣，自9月獲國民黨中央確定提名後，一支穿雲鐵柱箭射出，前副主席、祕書長、多位青壯立委、各縣市正副議長、議員與鄉鎮市長、媒體人及基層民代陸續主動聯繫柱柱姊的輔選團隊，表示希望能前往幫忙，認領責任區掃街或助講，挺柱輔選衝破南關，這也是競選團隊選擇光復節舉辦這場記者會的緣由。

聖戰助講團成員如下：前中國國民黨副主席陳鎮湘；前中國國民黨副主席林政則；前中國國民黨秘書長莫天虎；前中國國民黨副秘書長蕭淑麗；立法委員林麗嬋；前立法委員吳育仁；前立法委員蘇清泉；基隆市副議長林沛祥；前中國國民黨國發院長林忠山；前中國國民黨智庫副執行長孫揚明；前移民署長謝立功；花蓮市長魏嘉賢；台北市議員徐弘庭；台北市議員李明賢；台北市議員應曉薇；台北市議員王鴻薇；台北市議員李傅中武；台北市議員耿葳；台北市議員羅智強；新北市議員江怡臻；新北市議員陳偉杰；新北市議員王威元；新北市議員唐慧琳；新北市議員曾煥嘉；桃園市議員簡志偉；桃園市議員朱珍瑤；桃園市議員牛煦庭；基隆市議員張淵翔；基隆市議員韓世昱；新竹市議會書記長林耕仁；新竹市議員蕭志㵖；新竹市議員鍾淑英；新竹市議員黃文政；新竹市議員陳治雄；新竹市議員顏政德；南投縣議員游顥；彰化縣議員曹嘉豪；花蓮縣議員魏嘉彥；屏東縣議員黃明賢；前國民黨中常委柯貞竹；前國民黨文傳會副主委胡文琦；前國民黨屏東書記長林育先；國民黨中央候補委員王鐘賢；南投市民代表廖怡琇；屏東市民代表傅建雄；恆春鎮民代表游家銘。團員代表陸續增加中。

(中時 )