日本經濟產業大臣菅原一秀被雜誌報導，曾在自己的選區送禮，乃違反選罷法。菅原25日一早向日本首相安倍晉三遞出辭呈且獲准，安倍已決定任命自民黨議員、前地方創生大臣梶山弘志繼任經產大臣。

《週刊文春》爆料，菅原曾於2007年左右在自己的選區分送哈密瓜和螃蟹等贈品給選民。眾議院預算委員會擬調查是否真有由菅原前秘書製作的送禮名單。

24日發行的《週刊文春》又爆料，菅原的秘書在他選區後援者的葬禮上送了2萬日圓的奠儀。他送的禮品和金錢雖然價格不高，但明顯違反了選罷法。

安倍重組內閣不久，菅原任經產相的重任，但美日貿易談判仍由前經產大臣，現任外務大臣茂木敏充負責。日本眾議院24日正開始審議美日貿易協定，日本政府希望盡快通過，以期明年1月正式生效。

菅原25日上午在內閣會議結束後向日媒表示，已向安倍請辭，他說:「導致國會停擺並非我本意」。

新經產大臣梶山弘志今年64歲，已當選7屆眾議員。他已故的父親梶山静六曾任官房長官、自任黨幹事長，他曾任父親的秘書，於2000年在眾議院選舉中首次當選議員，之後曾任眾議院國土交通委員長、災害對策特別委員長、地方創生擔當大臣等職務。

(中時電子報)