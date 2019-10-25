國民黨總統參選人韓國瑜，因提出「故宮寶物全部展出」與「高山設立升旗台」，引各界譁然，不少反對者將韓貼上「草包」標籤。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，韓也很清楚自己是草包，他積極煽動對庶民、仇恨與恐懼的情緒，每天拋驚人議題，就是為了營造「大氣候」，採用的打法就是「草包戰術」。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》指出，韓國瑜對庶民、民眾深度的仇恨動員與恐懼的動員，非常有力量！因此即便他自己的媒體所做民調，韓也落後總統蔡英文20%以上，但連他都不相信韓會輸20%，因為民進黨一直在打「消滅中華民國牌」，這會引發國民黨基本盤對中華民國生死存亡的「恐懼感」。

吳子嘉表示，韓國瑜的長處在於能將煽動力凝聚於3分鐘內的談話與100字內的文章，因為他比大家都清楚知道自己的能耐與優缺點。韓從去年高雄市長選戰，就是靠自己一個人喊喊變3個人，再從13個喊喊變33個人，他打的就是「一人戰法」，憑的就是營造「大氣候」。

不僅如此，吳子嘉直言，總統選舉靠的就是「大氣候」。愈大場的選舉「氣候」愈重要，所以韓國瑜每天靠一個人亂玩「唬弄」，讓自己天天有標題、天天有討論，蔡英文相形下則毫無媒體聲量直接「人間蒸發」。可見，那些瞧不起韓的人都不知韓的厲害，像蔡至今仍打傳統戰術，就像天天在跑步，韓卻是每天在跳高；韓深知自己不是那塊料，深知自己是草包，但他就是要打「草包戰法」。

(中時電子報)