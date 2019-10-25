沒想到本季第1個拿下大三元的球員，不是「大鬍子」哈登或「忍者龜」韋斯布魯克，而是公鹿「字母哥」阿提托康波！靠著阿提托康波30分、13籃板及11助攻，公鹿25日作客以117比111逆轉擊退火箭，新球季開幕戰就贏球。

火箭一開賽就打出12比2猛攻，隨後更靠哈登、艾瑞克戈登、塔克等人三分火力，持續取得雙位數以上領先，不過上半場就摘15分、8助攻的哈登，竟在次節就吞4犯，只能提前退場休息，打完上半場，火箭66比50大幅領先公鹿。

不過阿提托康波下半場領軍公鹿反撲，隨著他的個人數據越來越接近大三元，公鹿也逐漸縮小落後差距，甚至打到末節，一度反超比分，布魯克羅培茲最後5分31秒的三分命中，更讓公鹿取得101比95領先，火箭似乎完全被打傻。

儘管此時阿提托康波6犯畢業，公鹿卻換成布魯克羅培茲、麥修斯兩人提供火力穩住領先，打到最後32.2秒，哈登兩罰俱中，火箭還落後4分，可是伊耶索瓦最後14.5秒投進中距離，幫助公鹿徹底穩住勝局，火箭地主球迷只能認輸。

上季拿下聯盟戰績第1的公鹿，25日全隊7人得分上雙，除了阿提托康波大三元，麥修斯也拿14分，伊耶索瓦13分，布魯克羅培茲、布雷索與米德頓各有11分；火箭則以韋斯布魯克24分、16籃板表現較佳，哈登19分、14助攻。

(中時電子報)