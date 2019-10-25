陳清龍發現工作人員正重新上漆，以延長竹跡館的使用及保護。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真）

自2018台中市舉辦世界花博以來，竹跡館一直是市民到葫蘆墩公園必拍的景點之一，台中市議員陳清龍多次在議會要求葫蘆墩公園須編列單獨預算維護，竹跡館也要找尋適合的技術保存。

陳清龍指出，他昨天會勘行程結束後，經過葫蘆墩公園發現竹跡館金光閃閃，經停車前往察看，發現原來是工作人員正重新上漆，以延長竹跡館的使用及保護。

陳清龍也提出市集的想法，希望在眾人的努力下將葫蘆墩公園、竹跡館、軟埤溪活化，成為豐原的新驕傲。

(中時 )