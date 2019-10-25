花博竹跡館上漆維護 葫蘆墩公園拍照新景點 11:002019/10/25 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳清龍指出，他經過葫蘆墩公園發現竹跡館金光閃閃。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳清龍發現工作人員正重新上漆，以延長竹跡館的使用及保護。（台中市議員陳清龍提供／陳世宗台中傳真） 自2018台中市舉辦世界花博以來，竹跡館一直是市民到葫蘆墩公園必拍的景點之一，台中市議員陳清龍多次在議會要求葫蘆墩公園須編列單獨預算維護，竹跡館也要找尋適合的技術保存。 陳清龍指出，他昨天會勘行程結束後，經過葫蘆墩公園發現竹跡館金光閃閃，經停車前往察看，發現原來是工作人員正重新上漆，以延長竹跡館的使用及保護。 陳清龍也提出市集的想法，希望在眾人的努力下將葫蘆墩公園、竹跡館、軟埤溪活化，成為豐原的新驕傲。 (中時 ) #公園 #葫蘆 #景點 #花博 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市艋舺公園街友口角 一人遭刺傷送醫 06:582019/10/21 社會 冰冷巨大人行天橋 壓得喘不過氣來 13:052019/10/21 生活 《產業》賞楓旺季到，易遊網盤點全台夯點 15:402019/10/21 財經 北市首創 6處穆斯林友善景點 04:102019/10/22 地方新聞 觀旅局反駁遊客少 新景點吸金 04:102019/10/22 地方新聞 北市公園處2工程 獲金石獎肯定 01:172019/10/23 地方新聞 不滿遭駐警言語歧視 原民團體控訴柯市府 13:232019/10/23 生活 守護幼童安全 林口公園整修再升級 12:002019/10/24 生活 台中港三井OUTLET 啟動高美濕地免費接駁車服務 21:282019/10/24 財經 農情萬聖同樂慶 10／26-27相約花博農民市集 04:102019/10/25 產業特刊 生活熱門新聞 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 消內臟脂肪！醫師票選5大最強食物 - 生活 余苑綺癌復發有前兆 醫曝恐怖警訊 - 生活 周日變天 李富城：「麥德姆」颱風可能生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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