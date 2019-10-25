文化大學新聞系主任胡幼偉關注國民黨總統參選人韓國瑜選情，上午在臉書建議，韓國瑜需要專業的競選團隊、後勤支援部隊，他並以故宮典藏能否一次展出為例，說韓的發言，旨在增加故宮展覽的觀光價值，出發點正確，但專業知識上需要修正。

胡幼偉說，在美國，總統候選人的一言一行，都在極為專業的競選團隊規劃下進行，絕不可能讓候選人單獨臨場說任何話或做任何事。因為這樣太危險，容易出現難以預料的後果。台灣的總統候選人，不管是哪一黨的，都是將競選工作交給自己信任的人，而不是由專業競選顧問來規劃與執行，這樣當然就容易出狀況。

他表示，台灣很流行說「選舉無師父，能贏就好！」但老美專業搞選舉的如果聽到這話，恐怕會嚇死或笑死！這麼專業的事情，怎能土法鍊鋼，說沒有師父呢？這樣真的不行啊！

胡幼偉也說，關於故宮典藏文物能否ㄧ次全部展出，除展覽空間外，文物如何展出，也涉及一些文物保存的專業問題。韓的發言，旨在增加故宮展覽的觀光價值，出發點正確，但專業知識上需要修正。

胡幼偉指出，韓去各縣市和庶民座談，國政顧問團、韓競辦、地方民代及黨工，以及國民黨智庫要做好資訊方面的後勤支援工作，支援部隊要先到下一站蒐集民情，韓每天晚上要有時間和支援部隊先討論到下一站要講什麼，這一切都要有較縝密的規劃才行。

他說，韓在座談現場時，支援部隊一聽民眾提問或建言，就要立刻遞紙條給韓，提示該如何回應。韓再聰明，也不可能了解所有問題。支援部隊必須要在旁幫忙，才能確保韓的發言有最大正面效果。可是，有這樣的支援部隊嗎？如果還沒有，請韓競辦參考一下他的建議。

(中時 )