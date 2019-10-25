國民總統參選人韓國瑜夫人李佳芬昨在菲律賓提到「沒有一個貪婪的妻子，就不會有一個貪汙的先生」，被認為暗諷扁家，扁子陳致中25日回應，要講別人之前先反求諸己，韓上任後夫人幫占據重要職務，難道沒有夫人干政？

高雄巿議員陳致中25日在巿議會受訪指出，韓國瑜一上台就傳出重要的土開公司總經理由李佳芬的家臣程建騰擔任，只因為他是李的親信，沒有土開專業竟能掌管上千億的公司，直到民進黨議員質疑，外界一片譁然才不敢接。

陳致中說，除了程建騰，像是李佳芬的閨蜜高美蘭擔任高巿府觀光局主祕，高的兒子也進到巿長室，算是非常核心的職務，另外也傳出李的堂姐夫是土開公司的董事，因此韓巿長上任後，所謂夫人幫、夫人圈，統統占據要職。

「難道這不叫夫人干政？」陳致中認為，韓國瑜要選總統，他的太太有必要針對這點跟台灣社會說清楚、講明白，更不要說她的農舍問題違法在先，也不是轉賣就能解決，每一個要從政的人都要有接受台灣社會檢驗的心理準備。

(中時 )