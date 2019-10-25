針對明年總統大選，民進黨蔡賴配是否成形及何時公布，黨主席卓榮泰表示，蔡英文總統會在適當時間對外公布副手人選，這是她絕對的權力，賴前院長昨晚已從美國回來，整個黨內團結氣氛是相當好的，可以擴散到所有區域立委。

卓榮泰指出，賴前院長昨晚已經從美國回來，這一趟美國之行非常重要、程果也非常豐碩，希望整個黨內團結氣氛現在是相當好的，這個氣氛應該可以擴散到所有區域立委地方組織上，只有地方地方團結及中央團結，任何的團結都是最為重要的。

由於民進黨政黨票恐受泛綠小黨、第三勢力衝擊，卓榮泰表示，現在內部調查當中，趨勢是轉好的，唯獨政黨票因小黨紛紛出來，以及各黨不分區名單還沒出現，因不分區名單影響大家對政黨招牌認定，所以他非常謹慎處理。

卓榮泰指出，如果區域趨勢轉好，但政黨票沒辦法取得比現在更好成績的話，要單獨過半須非常非常努力，只不過，區域立委努力看得見，政黨票大家正透過提名委員會處理中，希望兩者同時並進，達到過半勝選目標。

(中時 )