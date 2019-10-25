美國副總統彭斯（Mike Pence）於美東時間本月24日在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表重要演說，特別提及美國與台灣站在一起捍衛得來不易的自由，肯定台灣在世界經貿具舉足輕重的地位，且為華人文化與民主的明燈。外交部對於彭斯副總統代表美國政府展現對我國的一貫堅定支持表達誠摯感謝。

彭斯在演說中也嚴正關切中國當局迫害宗教自由與人權，竊取智慧財產權及個資，以軍事行動挑釁區域及鄰國，並透過支票外交奪取臺灣邦交國以及壓迫我國民主體制。彭斯強調，國際社會必須記得與台灣交往將維護台灣及區域和平；美國永遠相信台灣擁抱民主為所有華人展現更好的途徑。此外，彭斯也再度重申美方信守《台灣關係法》。

外交部誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，並以具體行動展現對台海安全及區域和平的重視。無論中國採取任何手段在國際社會打壓台灣，我國政府絕不會退卻，並將持續在既有良好基礎上與美國及理念相近國家攜手合作，並善盡區域成員的責任，共同捍衛民主制度及區域內以規則為基礎的國際秩序。

(中時 )