「一天一蘋果，醫生遠離我」到底是不是真的？網路上盛傳吃蘋果可以止瀉，但也有人說吃多了會便秘；甚至有人為了減肥，每天只吃蘋果，關於蘋果的眾多說法到底哪一個才正確？沒想到醫師解答完全顛覆了許多人既有的認知。

中醫師林進義在國家網絡醫藥諮詢平台《KingNet》指出，蘋果主要是由果糖及葡萄糖組成，因果皮含有果膠，屬於水溶性食物纖維，吸收水份後會像果凍一樣凝結，容易腹瀉的人吃了可以幫助止瀉，但便祕時則建議不要吃果皮。

此外，有人為了瘦身，一天三餐只吃蘋果，林進義說，蘋果無法提供人體所需的足夠能量，每天只吃蘋果，會造成營養不良；而且蘋果含有豐富的糖類，因此想靠吃蘋果變瘦很難。他建議不如將飯量減半，增加蔬菜、水果及魚肉攝取，多喝水少喝飲料，不吃宵夜，才能健康減肥。

KingNet營養保健諮詢特別門診營養師莊慧如也說，因蘋果含有豐富的果膠，因此腹瀉時喝蘋果汁有止瀉的效果。但莊慧如提醒，一顆中型蘋果的熱量約為1/4碗飯，所以吃多了不但減重不成，可能反而會變胖。

(中時電子報)