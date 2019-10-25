2010年出道的當紅的男子團體BIGBANG成員，明天起將陸續退伍重回舞台，不過BIGBAN當兵這兩年，因為成員個人行為問題，加上經紀公司YG娛樂在他們當兵期間，遭遇成立以來幾乎毀滅的形象，而BIGBANG能否順利回歸舞臺？演藝圈人士分析，完全掌握在團長GD手上，其中關鍵點就是GD是否會與YG娛樂續約?

BIGBANG的退伍對於演藝圈及海內外粉絲都是天大事件，尤其是GD即將在明天〈26日〉退伍，比正常退伍時間提早一個月。太陽與大聲下個月(11月)退伍。但原本團員退伍應該是處在一個歡樂的狀態，但目前並非如此，以實際狀況來說，除了太陽之外，其餘成員都面臨各種私人道德與刑事犯罪等問題而遭受廣大批評，每個人形象幾乎毀滅。

例如GD去年腳受傷開刀，他被安排駐軍方醫院的單人套房，引起民眾對他是否運用特權有諸多質疑與批評。再加上今年三月份爆發韓國軍方以不正當方式審查，讓他提早一個月退伍，也讓重視服兵役的韓國國民認為此舉相當不公平，而對他質疑使用特權。

大聲則是在服役期間因為自己所擁有的大樓被爆出開應召站被查獲，引起全國轟動。團員的老么勝利，也因為性招待事件在3月份退出演藝圈，並與經濟公司解約。另最後一位成員T.O.P也因為在服役時吸時大麻，形象受損，是否能回歸演藝圈也是個大問題。

最重要的是YG的社長因為性招待事件，在6月已經離職。目前正在接受海外賭博洗錢罪嫌在接受司法調查。韓國演藝圈目前最關注的是，所有的團員是否在下個月後，重新以團體名義出發，或是各自單飛，成為韓國今天最熱門的演藝圈新聞。

(中時電子報)