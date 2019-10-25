張理國／台北報導

內政部表示，為使土地資訊更透明!全台各地目前規劃中、辦理中或已完成的市地重劃與農村社區土地重劃資訊，即起都可以透過內政部「土地開發資訊系統」瀏覽查詢，查詢內容包括開發原因、面積、範圍、規劃與辦理情形及照片等。

內政部表示，今年4月時，已將區段徵收案件納入「土地開發資訊系統」，率先開放民眾查詢，這次再將政府歷年辦理完成、辦理中及規劃中的市地重劃、農村社區土地重劃案件納入建置完成，提供民眾可隨時查詢各開發案的基本資料、審議情形及辦理進度。同時，系統建置有各開發區現況影像，各地方政府也會定期更新，提供最即時的開發作業資訊。

內政部指出，截至去年底止，全國共完成市地重劃1040區，面積1萬6853公頃，取得公共設施用地5703公頃，提供可建築用地面積1萬819公頃；另辦理農村社區土地重劃共56區，面積409公頃。

內政部強調，政府施政透明及提升民眾參與公共政策議題，是國際趨勢也是政府一直以來努力的目標。內政部會持續更新資料，歡迎有興趣的民眾至內政部地政司「土地開發資訊系統」瀏覽查詢。

(中時 )