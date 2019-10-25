國民黨台南立委參選人洪秀柱25日參加「衝破南關‧柱守台灣─聖戰助講團」成立記者會，在入場時他受到支持者熱烈的歡迎，稍後她在致詞時希望國人在黑暗中點亮燭光，隨時迎向困難的挑戰，她更強調不要放棄自己的道路，參選立委一點也不累。

(中時 )