總體經濟增長承壓之下，大陸推進消費領域的發展，商務部25日發文表示，將聚焦消費資源，建設國際消費中心城市，推動消費融合創新。

商務部等14部委已印發關於培育建設國際消費中心城市的指導意見。商務部網站顯示，目標利用約5年的時間，指導基礎條件好的城市培育建設，基本形成若干立足國內、輻射周邊、面向世界的具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市，帶動形成一批專業化、特色化、區域性國際消費中心城市。

由於當前拉動經濟的投資與外貿在貿易戰等因素下顯得低迷，大陸希望擴大在消費端的作為，擴大內需穩住國內經濟。商務部認為，新的國際消費城市能夠擴大引領消費，並促進產業結構升級。

指導意見也顯示，培育建設國際消費中心城市的重點任務包括聚集資源吸引企業，吸引國內外知名新品首發，加快培育發展服務消費產業。也會著手改造步行街、消費商圈以及百貨公司等主體。

(工商 )