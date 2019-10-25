「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線，內容除宣揚政績外，特別成立「論文真相」專區，澄清各項爭議，更增設互動遊戲「總統府大冒險」緊抓年輕選民選票。（郭吉銓攝）

總統大選倒數不到80天，2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線。（郭吉銓攝）

總統大選倒數不到80天，2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線，內容除宣揚政績外，特別成立「論文真相」專區，澄清各項爭議，更增設互動遊戲「總統府大冒險」緊抓年輕選民選票。

(中時 )