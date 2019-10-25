蔡英文競選官網今上線 特設「論文真相」專區 16:232019/10/25 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統大選倒數不到80天，2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線，內容除宣揚政績外，特別成立「論文真相」專區，澄清各項爭議，更增設互動遊戲「總統府大冒險」緊抓年輕選民選票。（郭吉銓攝） 總統大選倒數不到80天，2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線。（郭吉銓攝） 總統大選倒數不到80天，2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳、廖泰翔25日召開記者會，宣布「2020蔡英文總統連任官方網站」正式上線，內容除宣揚政績外，特別成立「論文真相」專區，澄清各項爭議，更增設互動遊戲「總統府大冒險」緊抓年輕選民選票。 (中時 ) #總統 #蔡英文 #2020 #連任 #總統連任 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓批蔡政府 傷害主權賺選票！操弄反送中 卻拒港嫌來台投案 04:102019/10/21 政治要聞 選戰強打話語權 要求對政府多褒少貶！綠色恐怖戰略 工商界形同噤聲 04:102019/10/21 政治要聞 新聞透視》一多一少VS.一少一多 對政治無奈 04:102019/10/21 政治要聞 韓民調可以追上蔡嗎？宅神：每周2％ 06:002019/10/21 政治 為啥怕韓造勢？網友看韓黑文秒頓悟 07:492019/10/21 政治 豁出去挺韓！觀光業者這一舉動 恐掀2020擴散效應 08:122019/10/21 政治 看到雲林深綠漁村這景象 韓國瑜穩了？ 08:482019/10/21 政治 韓為何遇蛋襲？他分析緣由..犀利戳爆綠痛處 09:112019/10/21 政治 一張圖看韓國瑜嘉義造勢 驚見這誇張景象！ 09:102019/10/21 政治 2020年稅收動能 財長：源自經濟成長 09:342019/10/21 財經 政治熱門新聞 韓最新民調超神勇 網：快交叉了！ - 政治 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 親藍民調出爐 韓支持度嚇死人！ - 政治 沒有韓國瑜的總統民調？羅智強看完喊感動... - 政治 挺韓都低學歷？台師大文學教授說話了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。