天涼好個秋！吃蟹最過癮！新北市政府前於10月19日在野柳漁港席開80桌與民同慶萬里蟹豐收，但可別以為萬里蟹產季系列活動就這樣結束了！10月26、27日仍有休閒漁業體驗活動，野柳假日活蟹市集依舊蟹香滿溢至12月1日，另外萬里蟹「歡樂無限號」胖卡將於本週末前進板橋小遠百，與民眾同歡，吃喝玩樂數不盡！

捕蟹樂悠悠，出發捕蟹去！（圖取自新北市漁業處官網）

每年萬里蟹產季期間必訪的野柳假日活蟹市集，由在地萬里蟹產銷班及漁村媽媽提供第一手新鮮實惠萬里蟹供民眾選購，現場也有代客蒸煮服務，民眾可以選擇現場直接開殼品蟹，亦可帶回家送人，自享送禮兩相宜！活蟹市集即日起至12月1日每週假日（含國慶連假）上午9時至下午3時30分（天候不佳或賣完提早收工），吹海風吃海蟹最對味，品嚐新鮮生猛好滋味！

海洋獨木舟，一起來划船。（圖取自新北市漁業處官網）

另外廣受歡迎的萬里休閒漁業免費體驗「捕蟹樂悠悠」、「海洋獨木舟」，今年好評再加開，捕蟹樂悠悠讓民眾上船體驗捕蟹並認識萬里蟹籠具及漁法，海洋獨木舟則安排民眾在碼頭安全水域內划獨木舟，新奇有趣年年爆滿，因此萬里區漁會將活動延長到26、27日！活動均採當天早上8時30分現場報名（野柳保安宮對面帳棚區）。

歡樂無限號胖卡，鮮紅的設計令人聯想到萬里蟹熟透的感覺。（圖取自新北市漁業處官網）

「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴之旅，本週六、日下午2時至7時間抵達新北市板橋區遠東百貨中山店（俗稱板橋小遠百），現場有美國知名辣椒汁TABASCO主廚為萬里蟹特別設計限量菜色「蟹肉餅」以及免費萬里蟹動感體驗遊戲，還有萬里蟹文宣品、新北在地酒廠「德淶寶精釀啤酒」及手信坊共同提供免費好禮！

手信坊X萬里蟹海鮮米餅，鹹香滋味令人一口接一口。（圖取自新北市漁業處官網）

萬里蟹已為北海岸獨特海洋文化，今年將文創、舞蹈、景點結合舉辦萬里蟹蟹舞狂歡活動，徵求愛秀民眾到淡水漁人碼頭、石門富基漁港、萬里龜吼及野柳漁港，尋找並掃描活動指示牌上QR-CODE，模仿影片中舞蹈並錄下影片，上傳至FB「新北漁樂快爆」粉絲活動頁面，就可抽好禮！

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(中時電子報)