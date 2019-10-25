新北市議會市政總質詢第4天，民進黨議員持續進攻新北市長侯友宜與國民黨總統韓國瑜關係，與會不會「換韓」，被連問3天的侯友宜直言，他跟選民有約，要把市政做好，不管議員是鼓勵、消遣，他一心一意為市政，拜託不要相害，不要「虧」，讓他一起跟議員努力向前走「不會去做空空的事」。

新北市議會民進黨團25日由議員羅文崇、陳文治、張錦豪、戴瑋姗、陳世榮、張維倩、李余典、彭成龍聯合質詢侯友宜。

張錦豪說，韓國瑜民調跌破25％，已達當年換柱的門檻，詢問侯友宜到底會不會「抽韓換侯」，要侯友宜再次承諾不會背棄新北市民。

侯友宜強調，他會跟張錦豪議員一起為新北各個議員一起努力拚市政，他不會去做那個「頭殼空空」的事情，他向市民承諾，他把市長做好就好。

昨日總質詢，新北市議員賴秋媚詢問新北市衛生局長韓國瑜是否要去看醫生，侯友宜在一旁大笑一事，新北市議員陳世榮詢問侯友宜「當時在笑甚麼」，陳世榮強調，這是很嚴肅的問題，當總統不是那麼簡單，必須要有捍衛台灣的心理與身體素質，侯市長詭異的笑容，會引起大家揣測「你有抽韓換侯」的打算。

侯友宜強調，他會笑，是因為議員質詢衛生局長政治議題，但衛生局長秉持醫療專業回答問題，沒有聽出議員的化外之音，他才會笑出來「不只我笑，很多局處首長也有笑」，沒有特別的意思。

侯友宜說，後來他問衛生局長「人家在問妳這個問題妳知道嗎？」她還說「蛤？蛤？是問這個問題喔？」，她自己也在笑。

(中時 )