美國總統川普今天再度抨擊聯邦準備理事會（Fed），要求再次降息刺激美國經濟。聯準會幾天後將召開重要的政策會議。

川普在推特上寫說：「聯邦準備理事會若不降息，甚至沒有理想刺激政策，那就是怠忽職守。」川普這次語氣相對溫和，他先前曾罵聯準會決策層是一群「笨蛋」、「可悲」。

川普向來宣稱聯準會升息太快。聯準會去年4度調升基準利率。

川普對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）砲火尤其猛烈。聯準會今年已兩度降息，下週召開兩天政策會議，可能會第3度降息，不過有部分經濟學家呼籲暫停降息。

川普今天推文說：「環顧我們全球的競爭對手。德國和其他國家實際（因負利率）貸款還獲得銀行付錢。聯準會升息太快了，降息又太慢！」

歐洲中央銀行（ECB）政策利率今天維持在負0.5%不變；日本銀行（BOJ）利率在負0.1%，日銀下週也將召開政策會議。

(中央社)