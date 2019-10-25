民進黨主席卓榮泰批台北市長柯文哲指要讓國會3黨不過半，是為獲取政治籌碼，柯25日對此回應，卓講這種話只是政治語言，面對卓稱要是沒有民進黨，競選市長連任不會上，柯則反問，所以民進黨提名前立委姚文智是假的？聽不太懂。

卓榮泰昨接受專訪時指出，3黨不過半是空話，民眾黨不可能過半，3黨不過半就是讓國民兩黨不過半，可以在中間取得籌碼位置，但一般台灣人希望台灣政局穩定，不要經常與行政部門對立，批評柯文哲已經呈現一個完全沒有中心思想的政治行為。對此，柯文哲表示，卓榮泰講這種話只是政治語言。

此外，卓榮泰也說，第一次選市長，柯文哲沒有民進黨是完全沒有機會，第二次選，如果沒有民進黨是會落選的，所以柯跟民進黨應該保持這種友善關係才對。

面對卓榮泰分析，柯文哲反問，講這句話什麼意思？所以卓指提名姚文智是假的？不曉得這樣的邏輯是什麼？聽不太懂。

媒體進一步向柯文哲解釋拿到的都是棄保票，柯則說，所以提名姚沒認真輔選，一切都是假的，還是怎樣？

對於卓呼籲和民進黨保持友善關係，柯文哲強調，他跟每個人都很友善啊，就是不要打他就好了，不要每天透過各種管道打他，還有一點，「正常一點、正常一點。」

(中時 )