安卡拉、莫斯科22日達成協議，要求庫德族民兵自土耳其和敘利亞邊界後退30公里。土耳其總統艾爾段昨天表示，已在敘北形成一道10公里深的和平走廊。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日晚間接受土耳其廣播電視公司（TRT）專訪時，作以上表示。他指出，土耳其將會在敘北曼比季（Manbij）附近設置觀察區，並說「我們已經在特爾阿布雅德（Tel Abyad）和賈拉布洛斯（Jarabulus）之間形成一道10公里深的和平走廊」。

他提到，「我們將會進入敘利亞至少10公里深，藉以方便我們排除人民保衛軍（YPG）任何可能的恐怖行為」。安卡拉認為庫德族民兵團體YPG是庫德工人黨（PKK）的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂。

土耳其9日發起「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），第3度跨境進入敘利亞打擊達伊沙（Daesh）和YPG。達伊沙是激進武裝團體伊斯蘭國（IS）別稱。

艾爾段指出，國際刑警組織（INTERPOL）對敘利亞內戰軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）總司令柯巴尼（Mazloum Kobani）發出紅色通緝令，要求華府應該將柯巴尼交給安卡拉。SDF原本與美軍結盟，YPG是SDF的骨幹。

「每日晨報」（Daily Sabah）引述艾爾段說：「美國對敘利亞境內的這個恐怖組織至少提供了3萬輛卡車的武器。我們是北大西洋公約組織（NATO）夥伴，他們怎麼不對我們提供武器？」

艾爾段並對已經與YPG成員見面的德國、法國、美國領袖或政治人物提出批評。不過他認為美國總統川普的相關談話「真誠」說：「在兩國關係上，他（指川普）到目前為止盡可能地誠懇。既然兩國氣氛正面，我即將訪美。」艾爾段計劃11月13日訪華府，與川普共商敘利亞情勢及雙邊關係。

至於達伊沙恐怖分子，艾爾段強調，土耳其正一絲不苟地在追蹤他們的下落，「我們會積極尋求對他們進行刑事起訴」。

艾爾段在訪談中也提到阿拉伯聯盟（Arab League）對土耳其和平之泉行動的負面反應說：「阿拉伯聯盟對和平之泉的反應很奇怪，他們自己把敘利亞踢出聯盟。土耳其積極幫助區域內的阿拉伯人，但是他們卻用桶裝炸彈自相殘殺。」他指的是沙烏地為首聯軍自2015年起干預葉門內戰。

他強調：「截至目前為止，阿拉伯聯盟處理不了伊斯蘭世界的任何問題。」阿盟因為敘利亞暴力鎮壓抗議而於2011年暫停其會籍。

土耳其22日與俄羅斯達成協議，計劃在敘北設置一片清除恐怖分子的安全地帶，雙方重申對敘利亞政治團結和領土完整的承諾。根據協議，PKK和YPG須於當地時間23日中午12時起的150小時內自土、敘邊界後退30公里，土、俄安全部隊則將對當地進行聯合巡邏。

(中央社)