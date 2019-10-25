黃金放久了會變怎樣？總統參選人韓國瑜掀開的話題，引起街頭巷尾議論。不論庶民或知識份子，回答這問題恐怕也是人言人殊。韓國瑜日前說央行存放的黃金變綠了，逼得央銀跳出來澄清，央行持有的黃金狀況良好，請民眾放心。若單純站在投資角度，黃金放久了肯定會變值錢，這種說法或許更接地氣，且能令人理解。

韓國瑜日前說，他當立委時曾赴新店參觀央行存放的黃金，發現那些久放的黃金已變綠，但事後各方質疑此說法，而各種可能的答案也紛紛出籠，著實打臉了韓國瑜。

從化學學理來看，黃金放久且又沒妥適維護，有可能會變黑或暗沉，但不會變綠。美麗島電子報董事長吳子嘉指出，他本身是台北工專礦冶科畢業，他說韓國瑜的說法絕對不正確，只有銅才會產綠繡，除非那些純金有摻其他材質。

被質疑黃金存放管理不善，央行昨日特別澄清，文園黃金庫房於民國91年4月整修完成，存放環境良好，管理完善。央行並提到，監事會每年例行盤點黃金庫存2次，監察院、立法院相關委員也多次前往金庫視察，加上有國防部指派憲兵連駐守，對於黃金存放管理均表肯定，所以民眾不用擔心。

聯合報報導，若純就投資角度，黃金放久當然會變值錢。台銀貴金屬部經理邱進賢透露，市場銷售的南非黃金、澳洲黃金顏色偏紅、南美洲黃金偏白，大陸黃金品質較低，所以台銀主要向瑞士購買，因為其成色較好、信賴度高。

他強調，純金不會變色、受潮，即使戴著泡溫泉也沒問題，跟樟腦丸放一起雖有被汙染之虞，但也只是外觀變暗，經過處理後仍可恢復光彩。

(中時電子報)