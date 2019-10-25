涉嫌浮報獎 新北警1聲押7交保 11:092019/10/25 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市海山分局員警涉嫌偽造「線上立破」案績效、浮報嘉獎，新北地檢署昨指揮市調處兵分11路至派出所、辦公室等地展開搜索，約談8名員警到案，經漏夜複訊，稍早認定其中一名陳姓員警涉犯貪汙罪、偽造文書等罪嫌重大，向法院聲押禁見，另7名員警分別諭令10萬至20萬元不等交保。 (中時 ) #員警 #涉嫌 #偽造 #浮報 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北桃園五熱區 吸首購 04:102019/10/21 財經要聞 台大生辦免費課輔 助新北弱勢生升學 12:092019/10/21 生活 新北身障就業成果展 體驗免費視障按摩 15:062019/10/21 生活 迎戰GoShare 共享機車WeMo插旗新北三重 15:592019/10/21 科技 新北電腦活化再利用 點亮弱勢族群新希望 16:302019/10/21 生活 新北環境重案組出擊 破獲五股垃圾山非法煉鋁廠 13:372019/10/22 社會 新北新式門牌爭議 侯允諾12月換發 15:482019/10/22 生活 新北與東亞城市共同發表宣言 齊心面對氣候變遷 18:532019/10/22 生活 新北環境重案組 揪非法煉鋁廠 01:172019/10/23 地方新聞 新北新式門牌 12月起換發 04:102019/10/23 地方新聞 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 萬象 空姐妻iPAD跳出「大仁哥」「小狼狗」 綠光夫驚呆 - 社會 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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