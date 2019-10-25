新北市海山分局員警涉嫌偽造「線上立破」案績效、浮報嘉獎，新北地檢署昨指揮市調處兵分11路至派出所、辦公室等地展開搜索，約談8名員警到案，經漏夜複訊，稍早認定其中一名陳姓員警涉犯貪汙罪、偽造文書等罪嫌重大，向法院聲押禁見，另7名員警分別諭令10萬至20萬元不等交保。

(中時 )