看可愛河狸寶寶撒嬌，黏爸爸搭「便車」！前陣子台北市立動物園溫帶動物區傳來好消息！原來是恩愛的河狸夫妻「羅賓」與「羅娜」，在今年6月30日喜臨可愛的新生寶寶們。河狸一家感情相當好，有時甚至能看見牠們互相理毛的可愛模樣，民眾經過時不妨停下來看看，或許能瞧見河狸親子溫馨有愛的互動呢！

大家好，記得到溫帶動物區河狸活動場來看我們唷！（台北市立動物園提供）

河狸爸爸「羅賓」和河狸寶寶「娜喊」（吳佳昱攝）。（台北市立動物園提供）

「娜京」、「娜喊」、「娜糰」是今年6月30日出生的河狸寶寶，愛撒嬌的牠們會咬著爸爸「羅賓」的毛，跟在旁邊一同滑水，或是爬上「羅賓」的尾巴玩「搭便車」的遊戲，親子間互動的可愛模樣相當暖心。「羅賓」除了是個盡責的好爸爸，也是個溫柔的好老公，照顧著寶寶們的同時，也不忘關心老婆「羅娜」，若是保育員在觀察或餵食時太過靠近，「羅賓」可是會毫不留情的站立威嚇，保護最愛的家人們的安全。

今年出生的河狸寶寶，會咬著爸爸「羅賓」的毛，跟在旁邊一同滑水（吳佳昱攝）。（台北市立動物園提供）

河狸寶寶們剛出生時便已經睜開雙眼，毛絨絨的模樣惹人憐愛，游泳高手的牠們，出生不到幾天就已經能下水游泳了。三隻河狸寶寶雖同日出生，卻有明顯的個體差異，活潑愛吃的「娜糰」體型是手足間最大的，性格比較大膽，當保育員幫忙量體重時，也表現得相當穩定。「娜京」和「娜喊」則相對嬌小怕生，性格也比較容易緊張，只要稍微有些聲響就會受到驚嚇，其中「娜喊」由於出生時就體質不良，在一個月大的時候已經不幸夭折，保育員都希望牠到另一個沒有病痛的世界也能過得快樂。

河狸寶寶在保育員準備的水桶中練習游泳。（台北市立動物園提供）

河狸是夜行性的動物，通常下午三點多以後才會開始活動，想一探牠們下水游泳的身姿，不妨在這時到溫帶區好好觀察。入秋後氣候涼爽，民眾們可以趁著現在舒適的天氣，來瞧瞧河狸父母與日漸長大的河狸寶寶間，令人窩心的親子互動唷！

河狸寶寶專心喝奶奶（吳佳昱攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)