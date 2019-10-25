小禎爆出與「壁紙小開」丁春霆疑似穩定交往，也讓她跟李進良的婚姻關係再受關注，消息曝光後，小禎才鬆口認了已與李進良完成簽字離婚，結束12年夫妻關係，恢復單身的兩人，心情差不多，感情部分都是不急著往下一步的狀態，而雙方共同好友名嘴狄志偉也在節目上談小禎與李進良，吐露內幕表示兩人會離婚，「絕對不是單一李進良去劈腿如此而已」。

小禎、李進良維持有名無實婚姻關係已多年，昨才認了日前已跟阿良正式離婚，但顧及女兒Emma所以低調沒張揚，名嘴狄志偉在《新聞挖挖哇！》節目中，表示跟兩人都認識，比較起來，他跟阿良比較熟一些，加上「男生跟男生」當朋友，本來就跟「男生跟女生」比較不同，所以跟阿良「會聽到一些就是男人跟男人才會講的話」，也因此狄志瑋才知悉李進良跟小禎感情上真正的問題，帶著玄機表示兩人的婚姻，「絕不只是單一李進良去劈腿如此而已」。

而狄志偉沒多談細節，但說很多事情是不足為外人道的，也提到過去小禎曾在節目上說自己心情痛苦，某次她睡不著，迷糊間感覺自己要跳樓，但聽到女兒在旁邊叫她不要跳，結果一張眼回神，發現腳已懸在窗戶旁，而Emma當時根本不在身旁，驚嚇之餘，也恍然大悟對自己喊話：「我不能做這件事，我還有一個女兒」。

至於小禎跟李進良這幾年的感情狀態，除了一直維持家人的關係，外界也一度因為前年小禎罕見貼出三口全家福照，以為兩人感情回溫，可能破鏡重圓，然狄志偉表示，其實親近他們的朋友都知道真相，那張同框照藏有秘辛，「他們就是為了女兒」。

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(中時電子報)