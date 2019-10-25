前副總統呂秀蓮今天出席「修憲論壇」被問到有關蔡英文政府處理香港陳同佳案表示，「反正就是搞砸了！」「我現在選舉撿過很多槍，將來不要砲了」，大概是這樣說那一定要把它推掉，但是後來發現不對。

她認為，蔡英文總統領導的團隊。成天用疑共對中國充滿疑懼心，充滿了疑懼心就是反映，多一事不如少一事。「我第一時間就覺得這是很好彰顯中華民國主權的機會」。

呂秀蓮指出，每一個國家的刑法對於自己的國民在境外犯罪有不同規定，據她瞭解，香港居民在香港以外的犯罪不是香港的法院管轄的，「這點我覺得你的總統、行政院長還有內政部長都是律師出身，就忽略了說這是一個基本原則」，本來最理想是陳人還在監獄服刑期間，台港雙方講好，原定就是釋放讓陳馬上登機，然後在台灣的空橋逮補，這是最理想的安排，不知道什麼原因，反正就搞砸了。

她認為，對於犯罪，台灣本來就屬地主義，在台灣當然有權，陳主動要來投案。求之不得。第一時間應該接受，其他都是的技術問題。第一時間拒絕了，現在因為民意反彈，現在才要改變。選擇台灣的司法，這是給與台灣很大的肯定，當然就要盡早，我覺得最好的機會已經錯失，現在變成是一個很大的難題。

至於是否是政治算計？呂說，說沒有政治算計太天真，所有政治算計本來就是國家領導人本來就要所有的事情因應，難得一次可以，「如果他當初他們的要求，我們在桃園機場逮捕，然後根據中華民國的刑法法庭法院好好審理，香港人羨慕中國人也佩服，全世界也會讚嘆，我們難得一次可以這樣堂而皇之彰顯機會的時候，錯失機會」。

昨天內政部長徐國勇針對藍委質詢質疑密會香港聖公會教省秘書長管浩敏時說不了解管浩敏的身份；呂秀蓮說，她奉勸徐部長，不管接見，不管什麼時間、什麼情況，接見這位牧師的經過，談判主要內容，苐一時間講出來就沒事了。拖越久，當然大家的懸疑就越多。「他昨天大概壓力很大，所以整個情緒爆發」。

陳同佳決定選後再來台灣，是不是蔡政府成功把燙手山芋解決掉？她說，是成功還是失敗的，大家可以評論，而作為國家領導人，第一要務彰顯國家主權，結果與當前國家搞砸了就算成功嗎？這是小事一樁腳，兩岸真的真的進入緊張對立的狀況的時候，那你怎麼應付？拖拖拉拉，或者是髮夾彎變來變去？我想這是國人真的要認真思考，「我認為蔡政府這次是真的很大的失敗」。

政府改變態度，是否落入一中框架？她說，這都談到爛掉，兩位國家領導人一直在談亡國論幹什麼？要領導國家比賽誰比較會亡國嗎？非常糟糕。這件事情推推托托，又再拿一中來做文章就不對了。難得一次，你的彰顯國家主權、軍事措施，跟國人道歉，我就乾脆點，下面要怎麼做好事？

蘇院長說陳同佳案像是個照妖鏡，照出魔鬼中的魔鬼，如果處理不好的話，那台灣被賣掉，還要替人家數錢？她說，蘇院長最近講話不太像律師出身的。

藍綠兩黨處理陳同佳案？她說，如果可以，我一直想做的事就是藍綠和解，國家重大的事情還是會牽涉以後兩岸互動能夠少一點政治，多一點誠意，好好找出更好的環境。

至於爆出前總統馬英九他的密友律師陳長文要幫陳同佳打官司；呂秀蓮表示，刑事訴訟法設定，就是被害人在沒有確定以前，當然人權要關注給他一個律師，這是應該的，「擔任他的律師我覺得無可厚非啦」。

(中時 )