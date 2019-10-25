隨著老鷹25日在新球季開幕戰，以117比100輕取地主活塞，42歲「老飛人」卡特替補上場10分鐘，2投0中，僅有1助攻，卻讓他成為史上第1個連續22個球季征戰NBA球員，正式超越諾維茲基、賈奈特與派瑞許等退役傳奇球星。

1998年第5順位進入NBA的卡特，生涯待過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等隊，8度入選全明星賽，也曾入選年度第二隊與第三隊各1次，不過他最令人印象深刻的獎項，還是2000年灌籃大賽的驚人扣籃演出。

「皮爾斯教練之前跟我聊天，他告訴我，哇！你打球的時間比起我們隊上有些球員的年紀還要長，但對我來說，有時候我根本感覺不到，自己已經打了這麼久的時間，」卡特說，「我已經進入聯盟很長時間，有時才會想到我打好久了。」

將於明年1月滿43歲的卡特，已經考慮本季將是生涯最後1季，「對我而言，這就是我的職業，我比以往更清楚自己該做什麼，也許在創造歷史的那個時刻，我會產生某些情緒，但我還是先為上場做好準備，保持專注，然後再想那件事。」

(中時電子報)