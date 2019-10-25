國民黨昨天起正式展開不分區提名程序，黨內挺吳派力拱黨主席吳敦義列入不分區安全名單，至於總統參選人韓國瑜能否推薦名單，吳今天參加「中央助選團誓師大會」後受訪表示，「對不起，過去沒有這樣的例子」，韓國瑜有向他提議期盼某些人能優先考慮，他承諾會優先考慮。

國民黨中常會23日通過不分區立委提名辦法，外界關注最終不分區立委榜上名單，黨內有一派力挺黨主席吳敦義自列不分區安全名單內，競逐國會龍頭，至於排名順序，有人認為應排第二名，不過有人卻認為應排在安全名單邊緣，刺激投票率。

國民黨總統參選人韓國瑜是否推薦不分區名單備受矚目，黨副秘書長杜建德兼代理組發會主委杜建德日前強調「韓國瑜不會推薦」，不過，前黨主席洪秀柱昨替韓喊話，認為韓國瑜應有表達權。

對此，吳敦義上午參加「中央助選團誓師大會」後受訪表示，「對不起，從來沒有這個例子」，但是韓國瑜有當面跟他提議，說希望有哪幾位能優先考慮，「我會做優先考慮，所以也不必揣測。

吳敦義也再次否認自列不分區第一名或第二名說法，他強調提名不分區立委原則，首先會把專業組排在最前端，政治組才是排後端，會考慮預計能取得的席次，「沒有要排第一或第二，這都是別人揣測，並不算數」。

＃2020大選 ＃吳敦義 ＃韓國瑜 ＃不分區

(中時 )