民眾黨不分區立委人選將展開海選面試，外界好奇北市府顧問蔡壁如是否排名第一，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲25日表示，再講吧，至於蔡是否進國會戰藍綠大老，柯則回說，這是有趣，但他笑稱真的要這麼做嗎？不曉得。

民眾黨近日將面試立委不分區人選，外界好奇蔡壁如是否排第一，柯文哲今表示，再講吧，這幾天開始面試網路報名，最後名單確定再重新排序。

面對是否派蔡壁如進到國會戰藍綠大老？柯文哲笑稱，這是有趣，但真的要這麼做嗎？不曉得。

(中時 )