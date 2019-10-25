蔡壁如進國會戰藍綠？柯：有趣 11:172019/10/25 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲25日接受媒體堵訪。（張立勳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨不分區立委人選將展開海選面試，外界好奇北市府顧問蔡壁如是否排名第一，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲25日表示，再講吧，至於蔡是否進國會戰藍綠大老，柯則回說，這是有趣，但他笑稱真的要這麼做嗎？不曉得。 民眾黨近日將面試立委不分區人選，外界好奇蔡壁如是否排第一，柯文哲今表示，再講吧，這幾天開始面試網路報名，最後名單確定再重新排序。 面對是否派蔡壁如進到國會戰藍綠大老？柯文哲笑稱，這是有趣，但真的要這麼做嗎？不曉得。 (中時 ) #面試 #柯文哲 #民眾黨 #國會 #有趣 也許您會感興趣 推薦閱讀 冷血政客柯文哲 04:102019/10/21 時論廣場 民眾黨立委提名遭指為拉下民進黨 柯批：政治口水 11:252019/10/21 政治 趴趴走輔選！藍營議員轟柯P無心拚市政 15:052019/10/21 政治 新聞幕後》白色復仇 柯文哲機關算盡 04:102019/10/22 政治要聞 李文輝拜會柯文哲 聚焦文經交流 04:102019/10/22 地方新聞 藍營議員轟柯 無心拚市政 04:102019/10/22 地方新聞 柯文哲「蛋事」又何奈 04:102019/10/22 時論廣場 王世堅怒轟柯文哲黨政不分 做了最壞示範 14:272019/10/22 政治 連勝文轟柯文哲尖酸刻薄 惡毒殘忍 16:542019/10/22 政治 民眾黨不分區名單 11月2日前揭曉 04:102019/10/24 地方新聞 政治熱門新聞 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 養老金挺韓遭霸凌 庶民王奶奶一番話讓韓黑全跪了 - 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ - 政治 蘇貞昌稱馬魔鬼現形 馬英九重話回應 - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。