英國艾塞克斯郡（Essex）23日傳出驚人的貨櫃凍死人事件，一名年僅25歲的貨櫃司機發現竟有39名大陸人凍死在貨櫃內，據悉，39名大陸人疑似嘗試偷渡，死因是暴露在零下25度失溫至死。身體失溫遭凍死是什麼感覺？據了解，在失溫最後甚至會作出脫衣服的舉動，其畫面相當詭異駭人。

英國艾塞克斯郡（Essex）23日傳出驚人的貨櫃凍死人事件，39名大陸人被發現凍死在貨櫃內。（圖／路透社）

那麼被關在零下25度低溫被凍死是什麼感覺？我們先了解何作失溫。人體正常體溫約為攝氏37 °C，當體溫低於35°C就會有失溫症（Hypothermia）的徵狀產生。失溫會影響體內器官及神經系統無法正常運作，而失溫最終會導致心臟和呼吸系統完全衰竭，即為凍死。

當體溫低於35 °C，溫度每降低1 °C，大腦產生氧氣的能力就會降低3-5％。這使身體變虛弱和產生困惑、漸漸失去理性，最終導致失憶。

據《MEDICAL INSPIRE》指出，低溫正常見的症狀有：顫抖、言語不清或喃喃自語、呼吸變慢變淺、脈搏微弱、活動能力變得笨拙或缺乏協調、困倦、混亂或記憶喪失、失去意識、皮膚表面變紅變冷。

由於缺乏氧氣和大腦的新陳代謝，失溫者最後會產生幻覺，因此作出一些脫軌的行為。（示意圖／shutterstock）

由於缺乏氧氣和大腦的新陳代謝，失溫者最後會產生幻覺，因此作出一些脫軌的行為。有記錄指出，約20％至50％因低溫症而死的人會在死前脫光衣服，而這種行為也被稱為反常脫衣現象（Paradoxical undressing）。

第一個原因就是失溫導致腦中缺氧，而作出不理性的舉動。

第二則是低溫會逼迫身體確保血液可以供給給重大器官運作，造成末梢血液循環功能漸漸喪失。如手腳的血液逐漸冰冷，而末梢以外的血管隨後重新擴張，血液快速流向身體，會產生「熱」的感覺，讓人體假以為身體過熱，做出脫光衣服的行為。

第三點是下丘腦（Hypothalamus）部位的功能異常，下丘腦原有調節體溫的功能，當處於低溫時出現混亂，傳遞給身體錯誤訊息，誤造成覺得熱的假象。

(中時電子報)