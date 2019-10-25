國民黨總統參選人韓國瑜，因草根庶民作風，擁有一批「韓粉」支持者。隨選情緊張，這些韓粉也成綠營的攻擊目標。有人上網沉痛吶喊，自己真的好累，一想到每天都要面對公司裡那些「韓黑」，他就不知道自己究竟還能挺多久。
網友在臉書社團「韓家軍」發文：「從韓國瑜當上高雄市市長那一刻起，全公司的綠蛆同事都在黑韓，現在要參加中華民國的總統候選人，更是罵得更難聽，說真的我忍不下去了（公司只有我挺韓），和同事槓上了！」
不僅如此，發文網友更感嘆：「我累了，真的好累！你可以不看電視、報紙，而我每天都要面對這些人，我還能挺多久？」
文章一出，獲得超過1000個讚與近700則留言。其他網友紛紛回應：「不明是非的沒必要跟他們廢話」、「大家加油不要考慮那麼多，支持韓市長就對了不會錯，堅定就可以了！大家一起向前衝」、「桃園這裡也是一樣哦！只有我們挺韓。其他人都還沒有醒」、「加油！不用理會他們即可」、「爛公司」。
(中時電子報)
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