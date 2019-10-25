國民黨總統參選人韓國瑜日前請假展開請益之旅，所到之處受到民眾熱烈歡迎，但目前多份民調顯示，韓國瑜支持度卻大幅落後總統蔡英文，對此，國民黨台南市謝龍介表示，很多民調是假的！他認是的綠營朋友都稱韓國瑜會翻盤！

據《聯合報》報導，對於韓國瑜民調落後，謝龍介直言，很多民調都是假的！而且很多挺綠的朋友都跟他說，一定會翻盤，所以大家都等著看結果。

(中時電子報)