民調是假的！謝龍介：綠營朋友稱韓會翻盤 11:202019/10/25 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝龍介（右）與韓國瑜（左）。（資料照,莊曜聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜日前請假展開請益之旅，所到之處受到民眾熱烈歡迎，但目前多份民調顯示，韓國瑜支持度卻大幅落後總統蔡英文，對此，國民黨台南市謝龍介表示，很多民調是假的！他認是的綠營朋友都稱韓國瑜會翻盤！ 據《聯合報》報導，對於韓國瑜民調落後，謝龍介直言，很多民調都是假的！而且很多挺綠的朋友都跟他說，一定會翻盤，所以大家都等著看結果。 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ 投票》是否支持韓國瑜修改課綱？ (中時電子報) #2020大選 #總統 #民調 #韓國瑜 #謝龍介 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓寬恕擲蛋者 八成網友不認同 12:372019/10/21 政治 韓台南造勢晚會她座車被蛋洗 藍批綠選舉暴力 12:242019/10/21 政治 請假對了！唐湘龍：去年的韓國瑜回來了 08:192019/10/22 政治 感動！鐵粉老翁皮夾被扒 也要挺韓到底 12:472019/10/22 政治 韓有望將嘉義綠地變藍天？八旬翁講出真實心聲... 15:532019/10/22 政治 嘉義人多熱情？韓國瑜手滲血 鞋子變這樣 23:002019/10/22 政治 嘉縣農漁民倒戈挺韓國瑜？他找到原因了！ 08:092019/10/23 政治 叫陣唐湘龍！黃光芹：韓國瑜回不去了 11:422019/10/23 政治 韓國瑜「五力」進攻！他預言：將支支射中蔡英文要害 08:092019/10/24 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ 08:592019/10/25 政治 政治熱門新聞 一張圖曝韓國瑜網路聲勢 網震驚：這才是真民調！ - 政治 養老金挺韓遭霸凌 庶民王奶奶一番話讓韓黑全跪了 - 政治 他怒飆韓十分鐘 網驚知識藍不演了！ - 政治 他節目怒批韓國瑜 韓辦親自回應了！ - 政治 韓是草包？「韓黑教父」懺悔：我們都錯了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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