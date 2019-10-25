涉嫌殺害港女的凶嫌陳同佳有意來台「投案」，傳出陳嫌將委任台灣知名律師陳長文辯護，陳長文昨受訪僅表示，見過牧師管浩鳴一次，其他問題無法回答。對此，民進黨立委管碧玲今痛批，整件事情發展竟然是陳長文及其事務所與香港當局協調好的故事，陳長文應該說清楚，同時國民黨捲入批評蔡政府，站在與香港特首林鄭月娥同陣線，這樣對嗎？我們無法接受。

管碧玲表示，過去一年半來港府拒絕我們司法互助要求，台灣政府前後7次要求司法互助，現在港府卻干預司法，硬要把陳嫌送來台灣投案，強迫我方要接受，我們無法接受這樣的政治算計。

傳出陳同佳延後3個月來台投案，管碧玲說，「這絕對是政治操作！」港府修訂逃犯條例，選在此時要我方去抓人，企圖掩護逃犯條力的正當性，一切的政治操作都是為了藍營的政治利益，司法正義哪會讓犯嫌趴趴走3個月後再來投案。

前總統馬英九日前落淚，痛批蔡政府阻止殺人犯來台投案，引發議論，如今馬英九的友人陳長文傳出要幫陳嫌辯護，馬英九及陳長文立場受到關注。管碧玲認為，馬英九落淚讓我們恍然大悟，不需要多去評論。

綠委許智傑則表示，藍綠不用一直爭，最簡單就是我方派員陪陳嫌回來，大家一起想辦法保護人權、主權，不知道馬英九想要做什麼；許智傑強調，現在就歡迎犯嫌來台投案，如果等到選後才願意來，證明就是政治考量。

(中時 )