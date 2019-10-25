行政院長蘇貞昌25日在立法院答詢表示態度沒有不一。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌25日在立法院答詢。（姚志平攝）

針對陳同佳案，立委呂玉玲質疑蔡政府前後態度不一，先前說陳同佳來台會落入「一中框架」的陷阱，現在卻歡迎他來投案，那不就代表民進黨政府帶著台灣走向中國大陸的圈套嗎？行政院長蘇貞昌表示是因為發現香港政府先前不理不采，後來卻態度丕變，情勢詭異。

(中時 )