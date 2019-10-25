紅外線自動照相機用於監測石虎習性，日前苗栗縣內38台相機遭竊。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府在石虎出沒熱區，架設數台紅外線照相機，日前遭人偷竊，9日內損失38台相機，引起關注，警方成立專案小組全力偵辦，24日分別在竹南、新竹逮捕涉案黃、葉2名男子，搜出31台相機，昨夜分別以竊盜、贓物罪嫌移送檢方偵辦，檢察官昨深夜聲請羈押，法官上午開庭後，裁定2人羈押禁見。

(中時 )