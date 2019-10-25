石虎相機失竊案 涉案2人羈押禁見 11:492019/10/25 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 監測石虎的紅外線照相機9日內失竊38台，警方全力追查。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紅外線自動照相機用於監測石虎習性，日前苗栗縣內38台相機遭竊。（苗栗縣農業處提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣政府在石虎出沒熱區，架設數台紅外線照相機，日前遭人偷竊，9日內損失38台相機，引起關注，警方成立專案小組全力偵辦，24日分別在竹南、新竹逮捕涉案黃、葉2名男子，搜出31台相機，昨夜分別以竊盜、贓物罪嫌移送檢方偵辦，檢察官昨深夜聲請羈押，法官上午開庭後，裁定2人羈押禁見。 (中時 ) #相機 #羈押禁見 #石虎 也許您會感興趣 推薦閱讀 DxOMark公布Pixel 4相機分數 112分排名第8 11:532019/10/22 科技 扯！石虎生態攝影機遭竊35台 苗栗警查特定團伙 19:072019/10/22 社會 拍不到石虎了！38台紅外線相機竟連續遭竊 20:252019/10/22 社會 38台相機失竊 重傷石虎保育 01:172019/10/23 地方新聞 又一石虎命喪輪下苗縣將設告示牌警惕 13:142019/10/23 社會 苗縣議員會勘石虎相機失竊地 縣農業處直指竊賊別有用心 15:212019/10/23 社會 守護石虎有你真好 23位農友獲表揚 19:082019/10/23 生活 石虎又遭路殺 苗縣將設警示牌 01:512019/10/24 地方新聞 追查石虎監測相機 警持續追共犯 14:022019/10/24 社會 「石虎彩繪牆」引人潮政府社區企業防災3合作揭牌 14:592019/10/24 社會 社會熱門新聞 窮漁民海灘撿到「石頭」一查…真發大財了！ - 社會 西濱快速道大貨車追撞曳引車 車頭全毀司機卡在駕駛座 - 社會 花蓮一死一傷命案！死者竟是牠 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 渣男被甩竟公布女友房事：性慾強、可內射 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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