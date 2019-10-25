香港反送中導火線，港嫌陳同佳來台投案，外傳陳同佳委託理律法律事務所資深合夥人陳長文辯護，行政院長蘇貞昌痛批「魔鬼現形」。國民黨主席吳敦義上午參加「中央助選團誓師大會」後受訪動怒反擊，「蘇先生講這個話，真是如同他所說的『魔鬼的話』」。

香港聖公會秘書長管浩鳴透露，港女命案凶嫌陳同佳可能在大選後才來台投案。行政院長蘇貞昌上午痛批，前總統馬英九的密友律師為凶手辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形。

被問到此時，吳敦義上午參加「中央助選團誓師大會」後受訪反擊，「蘇先生講這個話，真是如同他所說的就是魔鬼的話」。他說，地檢署都已經要起訴，發生地在中華民國領土內，只有發生地才知道狀況，殺人與被殺各是哪一位。對於殺人事件，應該是優先考慮屬地主義，讓陳同佳到中華民國區域接受司法處理，才是最適當作法，現在已經照此方向努力，這就是正確走向。

＃吳敦義 ＃蘇貞昌 ＃馬英九 ＃陳長文 ＃陳同佳來台投案

(中時 )