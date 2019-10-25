日本氣象廳指出，受到日本本州南方低氣壓接近的影響，暖濕的空氣流入關東地區，東日本和東北等大範圍地區大氣的狀態不穩定，關東局部地區25日下起猛烈的豪雨，接下來雨勢還可能更激烈，包含哈吉貝颱風受災區在內的各地都要嚴防土石流災害和河川氾濫，也要留意雷雨和龍捲風等。

千葉縣至25日中午下的雨量引發土石流災害的危險性相當高，除氣象廳發布土石流災害警報的地區之外，有些河川已經達到氾濫危險水位，河川氾濫的危險性相當高。

氣象廳預報，低氣壓預計25日晚間會到達關東附近，東日本一直到25日傍晚，東北太平洋側從25日中午起到26日清晨都將下激烈的雷雨，預測至26日清晨的24小時降雨量，多的地區如關東和東北可達180毫米，東海、甲信、伊豆群島可達150毫米。

氣象廳呼籲民眾要嚴防土石流災害和淹水、河川氾濫等，同時也要充分留意打雷、龍捲風等突然刮起的暴風。哈吉貝颱風過境時東日本的許多河川決堤，現正應急搶修施工中，但仍有未修復的地區。氣象廳也呼籲民眾，勿靠近河水暴漲的河川及山坡等，同時還要隨時注意當地自治體發布的避難訊息。

(中時電子報)