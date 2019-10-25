前行政院長張善政今出席「修憲論壇」，被問到行政院長蘇貞昌說香港陳同佳案是一面照妖鏡；張善政酸說，他覺得蘇院長講得非常好，照妖鏡照出來，妖怪就是民進黨自己，就是蔡英文跟蘇貞昌還有陸委會，「照妖鏡真的非常好，照出相對不是他們想做自己」。

至於蔡政府處理陳同佳案是不是髮夾彎？他認為，是標準的髮夾彎。「我覺得他們否認，否認沒用」。有個笑話說，「你現在做了一百八十度大轉彎，可別把車上人摔下去了」；絕對是髮夾彎。

張善政說，「我覺得這個事情很單純化」，到目前為止，民進黨讓大家看破了，就是政治凌駕司法。對於是否影響國民黨的選情，「老實說，不管是從今年年初習五點開始到最近香港事件，其實一直以來就對藍不利。所以這個必須承認，其實已經沒有差」。

他表示，「我們現在就是適當表態支持香港的民主發展。陳同佳事件，這只是一個「小插曲」。

至於陳同佳決定在台灣選舉後再來；他說，這樣子是好的，我們的選舉應該回歸政策議題。

＃陳同佳案 ＃照妖鏡 ＃張善政

(中時 )