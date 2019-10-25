土城分局25日舉辦「第15任總統副總統及第10屆立委選舉座談會」。（土城警分局提供／許哲瑗傳真）

土城分局表示，將採取強力偵查及宣導作為，雙方齊頭並進，肅清賄選、淨化選風並積極查察賄選防制暴力，激發民眾攜手同心維護乾淨選風。（土城警分局提供／許哲瑗傳真）

2020大選在即，新北地檢署主任檢察官薛植和25日率該組檢察官至土城分局，訪視「第15任總統副總統及第10屆立委選舉座談會」，警察局副局長艾鵬也到場，一同為土城分局幹部指導查賄制暴的重點工作，除賄選、暴力威脅、選舉賭盤、虛設戶籍外，還包括不實文宣及假訊息、地下通匯等可能影響選舉結果樣態，展現新北檢警「有聞必查」、「有據必辦」的原則與決心。

土城分局表示，將採取強力偵查及宣導作為，雙方齊頭並進，肅清賄選、淨化選風並積極查察賄選防制暴力，激發民眾攜手同心維護乾淨選風。

土城分局指出，目前土城分局已透過通訊群組與地檢署建立直接溝通平臺，隨時回報選舉情資，並結合地方民力共同投入選舉工作，期能隨時、多方反映情資，嚴密查察賄選、暴力案件，歡迎大家向警方檢舉，撥打110報案專線或賄選檢舉專線「2266-5929」，為土城區打造乾淨選舉環境。

(中時 )