西濱大貨車追撞曳引車，車頭全毀，司機卡在駕駛座動彈不得，彰化縣消防局伸港分隊出動救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

西濱大貨車追撞曳引車，車頭全毀，司機卡在駕駛座動彈不得，彰化縣消防局伸港分隊出動救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

西濱大貨車追撞曳引車，車頭全毀，司機卡在駕駛座動彈不得，彰化縣消防局伸港分隊出動救援。（彰化縣消防局提供／吳敏菁傳真）

台61縣西濱快速道路北上伸港路段，25日上午6點發生大貨車追撞曳引車，車頭衝上曳引鋼尾，車頭全毀，兩車在強勁的衝擊力道下，卡在路肩，大貨車孫姓司機還被夾在駕駛座，身負重傷、動彈不得，彰化縣消防局伸港分隊緊急救援，使用破壞器材搶救1小時候將人救出，送彰濱秀傳醫院。

這起劇烈的車禍發生在西濱北上162.7公里處，警方初步調查，曳引車因不明原因故障，車速慢下來，後頭的大貨車來不及反應，沒有剎慢速度，一頭撞上，曳引車的後端受到撞擊，在強勁震盪下，整車偏向路肩，大貨車的車頭直衝鋼板，受創更是慘，整個車頭全毀，卡在曳引車板和路肩。

大貨車48歲孫姓駕駛被夾在駕駛座動彈不得，伸港分隊長張惟翔指揮救援，消防員還爬上大貨車的車頭，動用破壞器材，切開大貨車的車門，才將孫姓駕駛抬上擔架，緊急救護送彰濱秀傳醫院。

孫姓司機的頭部受到撞擊，四肢擦挫傷，幸好沒生命危險，獲救後他驚魂未定，表示以正常速度行駛，前方車子突然慢下來，來不及反應就撞上去了，霎時天旋地轉，「不知道自己還在不在，看到車窗外的救護員再拚命，慢慢醒過來，有救了！老天保佑啊」

這起車禍也造西濱車流回堵，直到司機被救出，上午七點多大貨車被拖吊，事故排除，警方表示 整個事故的肇事原因和責任歸屬還待進一步調查。

(中時 )