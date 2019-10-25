◎蘇轟魔鬼現形 馬辦反擊：滿嘴選舉語言

行政院長蘇貞昌今早針對陳同佳案，向媒體批評前總統馬英九、理律律師事務所資深合夥人陳長文是「魔鬼現形」，馬前總統辦公室表示，堂堂行政院長帶頭造謠，含沙射影抹黑前總統，完全不提政府要如何處理發生在臺灣的殺人命案還死者公道，只會滿腦子政治算計滿嘴選舉語言，真是讓國人蒙羞。

◎陳同佳案爭論 柯：大家把司法變政治工具

香港男子陳同佳案引發藍綠互鬥，台北市長柯文哲25日表示，天下本無事，庸人自擾之，平常心該怎麼辦就怎麼辦，只是因為總統大選到了，雙方都沒辦法，大家都把司法變政治工具在用，所以是這樣，深呼吸放輕鬆，我們做我們該做的事。

◎徐國勇嗆記者又涉嫌說謊 國民黨團要他下台

面對陳同佳案，民進黨政府態度前後不一致，遭記者質疑內政部長徐國勇竟回嗆記者，陸委會主委陳明通也回嗆藍委。對此國民黨立法院黨團今日召開記者會，黨團首席副書記長陳宜民痛批徐國勇和陳明通有失官箴，忘記身為人民公僕應該扮演的角色，藍委賴士葆更指出，徐國勇說謊，應該下台。

◎各地秋涼中午熱 下周水氣增加易降雨

氣象達人彭啟明表示，今天仍維持東北風的天氣，近期到未來一周的天氣都很類似，只是有沒有水氣在東北角讓北部及東部迎風面，有些和地形交互發展的降雨，周末到下周一都維持像今天類似的天氣。

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(中時電子報)