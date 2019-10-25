高雄一名潘姓男子被甩後，不僅公布女友的個資，還惡整「此女可內射、性慾強、可不戴套」，一審被依妨害秘密罪與違反個資法，應執行1年， 若易科罰金需繳36萬元罰金。

潘男前年兩度到摩鐵與女友床戰，在未告訴情況下，偷拍人性愛影片，據「自由時報」報導，潘男後來與女友感情生變，去年一月竟將偷拍的性愛片張貼到line「老司機一館」、「18男歡女愛約...」等群組，還公布前女友照片、住址、電話個資與LINE帳號連結，並標註「此女離婚很久了、性慾強、可不戴套」等文字，稱有興趣的人可與女方聯絡。

女子自此不斷收到不明人士LINE傳送的騷擾訊息，氣的報案提告，警方循線查出是潘男所為，高雄地院最後將他判他應執行1年，如易科罰金需繳36萬元。

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三萬元以下罰金。

(中時電子報)