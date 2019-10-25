美和科大食品營養系與大中華生技食品公司合作，開發一系列薑黃蛋糕與餅乾，美味可口又具營養價值。（美和科大提供／潘建志屏東傳真）

「薑黃」是近幾年非常受歡迎的健康素材，不過因薑黃本身濃烈的特殊氣味，一般食物中大概只有咖哩會使用到薑黃。屏東美和科技大學食品營養系與大中華生技食品公司合作，開發一系列薑黃蛋糕與餅乾，保留薑黃氣味卻不辛辣，美味可口又具營養價值。

健康產業服務技術研發中心主任吳文童表示，薑黃富含的薑黃素，具強大抗炎功效，能抑制新生血管生成，因此近年來成為保健食品產業的寵兒，被製作成各種健康食品。不過因薑黃濃烈的特殊氣味，有些人無法接受。

這次美和科大在教育部高等教育深耕計畫加持下，結合社區薑黃小農與在地食品公司合作，一起開發薑黃成為養生、健康的高經濟價值作物，製作成副產品。為了讓小孩、老人家也能享用，因此先研發餅乾、蛋糕、汽水類食品。

過程中最困難的就是如何降低薑黃濃烈特殊的氣味及辛辣，團隊除了進行抗氧化分析，並以萃取方式取出薑黃素等營養成分，即使在高溫環境下也不會被破壞，加入食品當中。研發出的薑黃食品保有薑黃淡淡的香味，吃起來也不辛辣，老少咸宜。

吳文童表示，食品營養系有「健康膳食研發實驗室」與「食品加工模擬教學工廠」，具有食品研發與製作實力；這次結合產、商、學的研究與開發成果，希望透過技術轉移等模式，達成「活化社區、深耕在地」的目標。

(中時 )