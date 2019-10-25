前副總統呂秀蓮今天出席「修憲論壇」談到不分區立委認為，「不分區立委應該廢掉」；不分區是立法委員中的特權階級，為了當不分區，巴結總統等裙帶關係都來。

呂秀蓮會後被問到，現在傳出正國會的前行政院長游錫堃可能進入民進黨不分區安全名單，還有英系的人馬，立法院長蘇嘉全的侄子立委蘇震清；她說，她不做個案。但這幾年觀察，剛剛已經公開講，要重新考量有沒有必要設不分區立委，她覺得這對區域立委是不公平，不分區有一種立法委員裡面有特權階級，能夠用盡一切手段變成不分區的話。

她說，如果要選立法委員，就自己下去選舉，服務選民直接面對，「我覺得如果沒有修改憲法破釜沉舟，所有一切通通來檢討，大膽提出可以慎重考慮廢除不分區的問題」。

她表示，不分區立委本來有很好的設計，但是現在國民黨、民進黨其實都是給主席大權，執政黨就必須要全面巴結總統，不然就是靠裙帶關係等各種手段都來。站在女權運動先驅，她也反對婦女保障名額，如果男性做得好，也是可以多幾席。

(中時 )