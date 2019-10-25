親民黨主席宋楚瑜傳出有意親征2020總統大選，意味著前立法院長王金平恐等不到親民黨的政黨推薦總統門票，王金平今天上午出席「2019台北國際蔬食養生展開幕」活動受訪表示，這個不必急啦，什麼事情都有結果，我們希望結果是圓滿的，對國家最有利的。

王金平未於期限申請連署成為總統參選人，現在參選唯一的管道僅剩親民黨的政黨推薦，王金平昨重申參選到底的決心，並以同為總統參選人為由，不幫國民黨總統參選人韓國瑜輔選，外界關注若等不到親民黨門票，下一步是要退出政壇，王金平說，那是假設性問題，現在不方便回復。

今天下午將是王金平最後一次在立法院總質詢，是否會發表告別演說，王金平賣關子表示，現在不便透露，到時候到立法院看就知道了。媒體追問質詢內容方向，王金平說，整個立法運作的各種狀況，總是國會要能自主，總要有體制上更夠持續地加以運作，符合民主的各種規範，會把自己幾十年立法院的經歷提出來讓大家了解。

此外，國民黨中央助講團今天成立，王金平身為藍營大老不僅沒在名單內，也未出席活動，王金平說，沒有收到邀請，國民黨對他有一定的看法，所以一件事情都要等最後塵埃落定以後再說。

(中時 )