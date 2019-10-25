前總統馬英九重返古寧頭戰地，聽取參戰的帥化民將軍講述激戰過程。（李金生攝）

馬英九與李良榮將軍的後人合影，感念他在台海第一戰的奉獻。（李金生攝）

「金門之熊」開出第一炮，揭開古寧頭戰役序幕。熊震球（中）回憶李光前將軍殉國的過程。（李金生攝）

馬英九走進古寧頭戰史館，受到遊客熱情包圍。（李金生攝）

今天是金門「古寧頭戰役」 70周年紀念日，前總統馬英九重返戰場憑弔，強調這是一場不被蔡政府重視的戰役，她向蔡英文總統喊話，呼籲她要更珍惜當年國軍將士用生命與鮮血換來的和平與安定繁榮，讓兩岸關係儘速回到正軌，避免衝突對抗而將臺灣帶入險境，才能讓殺戮永遠走入歷史，讓和平盡快成為永恆。

馬英九偕指揮這場戰役的將領家屬，以及馬團隊高層陳沖、胡為真、高華柱、關中和當年參戰的連長帥化民等人抵金，還與開第1炮，揭開台海第1勝序幕的上士熊震球在「金門之熊」戰車前相會，並赴英勇殉國的李光前將軍廟悼念先烈。

站在古寧頭戰史館後方碉堡，瞭望當年國共激戰海岸的馬英九說，70年前的今天，9千多名共軍夜襲金門，國軍在李良榮、胡璉與高魁元等將軍的指揮下奮力反抗，激戰3天，最後共軍全軍覆沒，5千多人被俘，4千多名共軍與2000多名國軍魂斷古寧頭，再也回不到親人的身邊。

馬英九強調，古寧頭驚天一戰，是中華民國政府繼光復臺灣之後，成功保衛臺灣的第1戰，不但鼓舞了軍心士氣，也粉碎了共軍原先預備在拿下金門後繼續進犯澎湖與臺灣的計畫。國家整體情勢就此轉危為安，兩岸隔海分治70年的歷史格局於此確立，政府乃得以致力於建設臺灣的工作。尤其是實施縣市長民選以促進臺灣民主化，同時推動土地改革，包括「三七五減租」、「公地放領」、與「耕者有其田」，有效提高農民收益，改善所得分配，促進農村繁榮，並引導地主投資輕工業，為臺灣快速發展經濟，奠定基礎。所以，古寧頭大捷的歷史意義，不只是救了金門，也救了臺灣，不只是軍事的勝利，也促成臺灣政治與經濟的改革。

馬前總統說，70年後，古寧頭的戰火煙硝早已消逝，但當年保衛臺灣的國軍弟兄忠魂不朽、英靈不滅，對金門同胞當年的配合與協助，大家永難忘懷，也感念他們的犧牲奉獻，為臺澎金馬創造70年安定發展的機會，也深刻體認到，臺灣海峽要由「殺戮戰場」變成「和平廣場」，必須以和解取代對抗，用和平來化解戰爭。

他還強調，在緬懷這段歷史的同時，也不免為國家當前的局勢感到憂心，在民進黨政府治理下，臺灣正面臨「經濟低迷」、「兩岸對峙」與「民主退步」3大危機。臺灣的經濟衰退，競爭力下滑，蔡英文總統卻無視民間疾苦，還說臺灣經濟是20年來最好，「這是20年來自我感覺最好的總統」，尤其是蔡總統不承認「九二共識」，兩岸失去建立27年的互信基礎，雙方關係陷入谷底，陸客大量減少，觀光產業雪上加霜，共軍軍機繞台更成為常態，甚至飛越海峽中線，雙方對立態勢日漸升高，且蔡總統上任以來，臺灣與民主的距離也漸行漸遠，國家機器卻屢屢以清算反對黨、破壞獨立機關自主性、限制言論自由、干擾大學自治，甚至以沒收公投、破壞直接民權的方式鞏固政治權力。

馬英九說，70年前，國軍弟兄們以「我死則國生」的偉大情操捍衛中華民國；70年來，兩岸關係一度達到史上最和平繁榮的狀態，沒有人在討論共軍什麼時候會打過來，也沒有人在討論國軍能撐多久。遺憾的是，為了拼選舉，蔡政府毀棄長期以來兩岸和解的基礎，將國家帶入歧途，並以廉價的手段激發民眾恐懼，操弄亡國感。在蔡總統主政下，3年來失去7個邦交國，只剩15個，是開國108年以來的新低，我國國際空間大幅萎縮，主權節節倒退。

(中時 )