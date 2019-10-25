由旺旺中時媒體集團、滾石文化所主辦「2019時報世界華文創意大會－台北創意節」在昨天舉行，包含頒發「時報金像獎」和「金手指獎」，開幕式邀請中國時報社長王丰、中華文創發展協會理事長黃肇松、台北市廣告公會理事長鄧博文蒞臨致詞和來自各地上百位創意行銷界人士、專業人士共襄盛舉。

今年台北創意節以「未來創意」為主軸，邀集兩岸四地頂尖菁英與企業齊聚一堂，匯聚兩岸創意能量，交流分享他們對市場及趨勢的瞭解和洞察，論壇共計舉辦11場主題演講，探討數位內容、創意科技、數位行銷的現況與未來。

首先登場的主題演講，邀請台南市美術館董事長黃光男、陽獅集團亞太區董事合夥人林真、Accenture埃森哲互動中國董事總經理張帆、PwC普華永道數位化體驗中心大中華區主管合夥人葉慈平擔任演講嘉賓，分享面臨數位化轉型的各種寶貴的經驗。

另外，「時報金像獎」已邁入第42年，集結12大產業類的平面、影片、數位內容營銷、社群營銷、整合營銷等5大項的廣告創意作品；「金手指獎」第20年，專注於網路溝通方式的探索與數位營銷新動向，兩大獎項深具業界指標性，在國際廣告舞臺上創造出獨具華文創意與智慧的廣告美學。

更多活動的精采照片與新聞請至「2019台北創意節」官方網站：http：／／timesawards.com／

(中時 )