邊走邊吃再惹禍！近日一名2歲男童，吃烤香腸時摔倒，8公分的竹籤竟刺穿男童的喉嚨進入腦幹，引發化膿性腦膜炎。轉診4次後，才得以將竹籤取出，不過，男童至今仍未脫離生命危險。

邊走邊吃惹禍！2歲童遭竹籤刺穿喉嚨險死。（圖／翻攝自微博）

根據雲南廣播電台報導，本月20日，大陸雲南地區有位2歲男童與媽媽外出逛街，在路上看到烤香腸的攤販，便吵著說要吃。買下後，男童邊走邊吃，卻意外摔倒，結果手中串香腸的竹籤，竟硬生生地插穿男童的喉嚨進入腦幹。男童痛得打滾，嚇得媽媽及路人急忙叫救護車送醫。

不料，因男孩傷勢太重，當地的3家醫院都表示無能為力。轉送至第4間醫院後，才得以將竹籤取出。主治醫生戴梅表示，經檢查後發現這根竹籤不僅刺穿男童的喉嚨，深度直逼腦幹，且因不斷轉診延誤治療時間，男童已出現呼吸困難與高燒的現象，只得立刻安排手術，費時3小時才成功取出這根竹籤。但是術後，男童因傷重而引發化膿性腦膜炎，目前仍未脫離生命危險。

檢查後發現這根竹籤不僅刺穿男童的喉嚨，深度直逼腦幹。（圖／翻攝自微博）

據醫師戴梅表示，本月類似案件已是第五例，其中有名患者甚至當場死亡，因家屬自行動手將異物移除，因此呼籲家長們不要再讓孩子邊走邊吃！若事件不幸發生，也不要動手將異物拔除，應盡速就醫！

(中時電子報)