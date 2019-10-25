針對蘇震清是否會列入民進黨不分區立委名單？民進黨黨主席卓榮泰指出，24日才召開第1次提名委員會會議，不分區提名委員會將接收外界推薦名單，時間截止後再找時間開會，對於外界關心蘇震清是否提名，他說，黨有黨的機制，廉政委員會將開會做最後決定。

卓榮泰說，至於不分區立委名單將會成為提名委員考量的依據，也會衡量社會各界對這件事情的看法，以及個別委員對這件事情的了解，希望提名委員會在限定的期限內，提出1份社會大眾都能夠接受、認定民進黨朝改革與進步的1份名單。

民進黨立委參選人莊競程與卓榮泰與市場攤商一一握手，莊競程指出，對民進黨來講，北屯、北區算是艱困選區，但他堅持每日勤走基層，握遍每1雙民眾的手，然後跟所有的選民說明自己的專業、對政治的理念的抱負，房貸我們作對的事，作對台灣好的事。最重要的是，我們會堅持守護台灣的主權和自由民主，那我相信在這樣的前提之下，獲得選民最大的支持。

(中時 )