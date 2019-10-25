桃園機場地勤今年狀況不斷，統計至10月8日已發生5起地安事件、2起違規事件，被立法院交通委員會盯上，交通部政務次長王國材15日也率隊前往桃機視察，不料22日又發生中油未依SOP作業，拉扯油管導致台灣虎航飛機損傷漏油。

桃機地勤今年數度出包，本月6日日本航空的波音787-8引擎撞到空橋、8日阿聯酋航空A380撞到機鼻等，全指向人為疏失，引起立法院交通委員會痛批國門顏面盡失，要求提檢討報告。

今年截至10月8日，桃園機場已發生5起地安事件及2件違規事件，王國材15日赴桃園機場視察後，要求民航局提出檢討報告，不料22日又發生台灣虎航班機漏油停機檢修事件。

經查發現，中油人員未按照SOP先卸油管，就自行移動車輛，油管拉扯導致飛機受損漏油，需要停機檢修。據悉，當天中油加油車為台虎班機加油，油管接上後，人員發現車子的位置不對，沒有先卸下油管就移動車子，油管拉扯造成加油孔損傷，中油人員當時僅簡單回報漏油，隔天航空公司發現有問題，追查才發現是中油出包。

根據統計，今年桃機發生6件地安事件，數字是去年的2倍，包括中油3件、桃勤2件、長勤1件，其中中油2件、桃勤2件指向人為疏失。

(中時 )