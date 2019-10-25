國旅秋冬有補助一次，麗寶樂園再送一次，12歲以下免費玩麗寶樂園。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

朱宗慶打擊樂團帶來「擊樂派對」表演，除了精彩的樂曲，還會特別介紹許多有趣打擊樂。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

YOYO家族童樂會將有香蕉、柳丁等8位哥哥姐姐齊聚一堂，與小朋友唱跳互動。（陳淑娥攝）

台中在地「童顏劇團」演出經典劇碼。（麗寶樂園度假區提供／陳淑娥台中傳真）

最受親子喜愛的樂園遊行，還有互動小遊戲，體驗萬聖節的趣味氛圍。（陳淑娥攝）

麗寶樂園度假區繼推出小朋友免費玩兩次優惠，11月份還有YOYO家族、朱宗慶打擊樂團、童顏劇團等輪番登場，將可欣賞到重量級卡司精彩演岀，CP值破表的親子行程，想搶好康的爸爸媽媽千萬不能錯過！

觀光局國旅秋冬補助方案，全台主題樂園12歲以下兒童可擇一使用，但機會只有一次；麗寶樂園副總經理王永豪表示，來麗寶樂園使用該補助方案小朋友，12月31日前至現場專用票亭，出示健保卡查驗身分，即可免費再玩一次，讓國旅補助優惠更加倍。

此外，麗寶樂園將於11月3日、11月17日舉辦「YOYO家族童樂會」，擁有高人氣香蕉哥哥、柳丁哥哥、月亮姐姐、Kiwi姐姐共8位YOYO家族明星，將齊聚探索世界與麗寶樂園的吉祥物POPA，帶來多首歌舞表演、有獎徵答，讓小朋友可以近距離感受哥哥姐姐舞台魅力。

朱宗慶打擊樂團11月10日將帶來充滿創意「擊樂派對」，用年輕人的思維與熱情活力，綻放打擊樂的青春光芒，除了精彩的樂曲，還會特別介紹許多有趣打擊樂器，透過節奏旋律開拓小朋友對音樂的視野，感受一場打擊樂的全新體驗。

台中在地知名童顏劇團，11月24日將演出「水仙與薔薇的祕密花園-故事劇場」，透過4位說書人逗趣扮相、虛實交錯角色互換、多元創意肢體，引領現場親子進入秘密花園的想像世界中，透過戲劇喚醒觀眾對於環境的重視。

(中時 )